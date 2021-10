Elena Santarelli e Bernardo Corradi in questi anni ne hanno passate tante, i due hanno lottato insieme al figlio, che era stato colpito dal cancro. Fortunatamente adesso Giacomo sta bene, ma un idiota su Instagram ha ben pensato di augurargli che torni a soffrire. Ovviamente la conduttrice è andata su tutte le furie ed ha chiesto il supporto anche dei suoi follower.

“Posso soltanto chiedervi di segnalarla in massa, cambia profilo ogni due settimane e ogni due settimane augura a mio figlio che torni il cancro nel linguaggio che lei preferisce. Lo fa così o in un altro modo. Instagram dovrebbe impedire a certe persone di stare sui social. Ho fatto di tutto per segnalarti, di tutto e non aggiungo altro. Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che schifo di essere umano sei. Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini! Mi tormenti da due anni, lasciaci in pace!”.

A #ElenaSantarelli una psicopatica con fake diversi augura nuovamente il cancro a suo figlio. Il tutto da due anni cambiando profilo ogni due settimane. Cara @poliziadistato andiamo a prendere questo soggetto e lo identifichiamo una volta per tutte? — Elisa D’Ospina (@ElisaDospina) October 20, 2021

Tutta la mia solidarietà a Elena Santarelli. Augurare ad un bambino che ritorni il cancro, ma che persona schifosa è questa giuliamancin2021!! Dopo aver superato un periodo terribile, questa famiglia si deve pure ritrovare a ricevere messaggi così sui social. Che schifo.. pic.twitter.com/zhzT2sRSgS — 😸Roberta_07😻 (@Roberta07love) October 20, 2021

A @elenasantarelli auguriamo il meglio. Merita il pieno rispetto e la più assoluta solidarietà. Al suo piccolo auguriamo una vita serena e di gioia. I bambini a prescindere non si toccano! Spero che le autorità intervengano nei confronti dei killer da tastiera. #ForzaElena — Maxf (@maxf02890445) October 20, 2021

Elena Santarelli, le amiche la supportano.

Tra i tanti commenti di supporto anche quello di Costanza Caracciolo: “Questa è gente marcia dentro, Instagram non può dare la possibilità a queste mer..e di potersi esprimere così per nessun motivo al mondo. Instagram deve chiedere un documento punto“.

Samantha De Grenet si è detta scioccata per la cattiveria di certi hater: “Sono davvero basita, non ho parole! È capitato lo stesso a me, ma quando si toccano i figli o i bimbi vedo nero. Tutta la mia vicinanza e solidarietà a te e alla tua famiglia che avete visto l’inferno. Ma non perdere un secondo della tua vita dietro questa gente. Sono degli infelici!”.