Francesca Cipriani ed Elena Morali sono sempre state ottime amiche. Le due ragazze insieme hanno fatto cene, vacanze e anche tanti programmi, da La Pupa e il Secchione e Colorado a L’Isola dei Famosi. Nelle vecchie interviste le ex pupe hanno sempre rilasciato dichiarazioni positive l’una nei confronti dell’altra, ma adesso qualcosa potrebbe essersi incrinato. Lunedì sera Alessandro Rossi ha fatto la proposta di matrimonio al GF Vip alla sua Francesca (che pare sia stata organizzata già lo scorso giugno) e ieri sera la compagna di Luigi Favoloso ha commentato l’evento con una shade. Rispondendo ad una domanda di un follower Elena Morali ha preso in giro la gieffina per la sua reazione eccessiva alla vista dell’anello.

“Cosa ne penso delle proposte di matrimonio in tv? Cosa dovrei pensare? Che dovrei dirvi di questo? Dico che non hanno più carte da giocarsi. Che ormai sono passati, che se continua a fare certe smorfie pare che ha preso una paralisi facciale dopo aver fatto AstraZeneca”.

Quando devi dire a tua mamma che ti sposi… #GFVIP pic.twitter.com/l2QfrgBgHx — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2021

Elena Morali su Alex Belli e Soleil.

Non soltanto Francesca Cipriani, Elena ha lanciato delle frecciatine anche ad Alex e Soleil. Secondo la Morali i due gieffini avrebbero bisogno di un buon corso di recitazione.

“Alex e Soleil? Che dovrei pensare se non che è tutto un teatrino? Ormai non lo seguo nemmeno più ma una cosa la consiglierei: un bel corso di recitazione prima di entrare”.

Ha litigato con Francesca (almeno così sembra), non sopporta il duo della ‘chimica artistica’, direi che Elena sarebbe stata perfetta per entrare nella casa di Cinecittà tra i 10 nuovi “vipponi”.