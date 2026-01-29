Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si sposano

È tempo di nozze per Elena Morali e Luigi Mario Favoloso. L’imprenditore campano ha sorpreso la compagna durante la festa per il suo 36esimo compleanno in un locale con amici e parenti, facendole la proposta di matrimonio.

La proposta è arrivata quando è stato il momento dei regali, e Favoloso ha deciso di agire, regalando un anello che ha suggellato la proposta. Si è inginocchiato davanti alla showgirl e ha estratto dalla tasca della giacca il prezioso, dicendo: “Questo sarebbe il mio regalo per te”.

Dopo una risposta iniziale ironica da parte di Morali, che ha detto “no” per poi subito dopo correggersi e accettare la proposta, la coppia ha condiviso un abbraccio e un bacio.

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso fanno coppia dal 2020, dopo che l’imprenditore ha partecipato al Grande Fratello. Prima di legarsi alla showgirl bergamasca, Favoloso ha vissuto una relazione con Nina Moric. Il rapporto tra Morali e Favoloso è stato segnato da alti e bassi all’inizio, ma si è via via rafforzato con il passare del tempo, culminando ora con la proposta di nozze.