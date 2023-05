Elena Guarnieri commenta una foto di Chiara Ferragni: “Prigioniera del personaggio?”

Sabato scorso Chiara Ferragni ha pubblicato un normalissimo scatto in slip e – come prevedibile – è arrivata un’orda di boomer ad attaccare l’imprenditrice digitale. Critiche, insulti e indignazione per la foto di Mrs Ferragnez. C’è poi chi come Simone Coccia Colaiuta (che ha anche un profilo OF) si è chiesto il senso dello scatto: “Il senso di questa foto? Semplice domanda chiedo per conto di un mio amico psicologo“. Non solo attacchi, tra i 20.000 commenti ci sono anche quelli dei fan di Chiara che le hanno dimostrato supporto e quello di Elena Guarnieri che in maniera educata ha posto alla Ferragni due domande.

La caporedattore e conduttrice del TG5 ha scritto: “Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio? Questa foto mi fa tenerezza, perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso“.

Ma a parte il commento della Guarnieri, io mi chiedo: se una foto simile l’avesse fatta Fedez ci sarebbe stata una polemica simile? Non penso, così come non ce ne sono quando posano in costume Ronaldo, Ignazio Moser o Mariano Di Vaio.

Tutti che parlate del commento della ragazzina di 11 anni; perché nessuno si è soffermato sul commento-dissing della giornalista del tg5? pic.twitter.com/agMTzHExkv — ADTOOMUCH✨💌 (@adtoomuch) May 28, 2023

Elena Guarnieri e il post su Chiara Ferragni.

Lo scorso dicembre la giornalista del TG aveva dedicato un post a Chiara Ferragni, supportandola e schierandosi contro chi l’aveva offesa per le foto in intimo.

“Da sempre quando leggo commenti idioti, privi di cervello, gratuitamente offensivi, banno i poveretti che li scrivono. Non sono a caccia di follower: maleducazione, arroganza, odio, da me non trovano spazio, nemmeno per un secondo. Però, ragionando sulle offese a Chiara che di mestiere fa anche la modella (se fosse la foto di un cartellone pubblicitario qualcuno penserebbe di offenderla?). Mi viene da dire che questi poveretti potrebbero essere fermati prima di agire. Come? Basterebbe, in fase di iscrizione a un social, essere costretti a inserire il proprio documento di identità più la propria foto con documento ben visibile in mano. Sai quanti ‘scarafaggi da tastiera’ scomparirebbero? Se sei uno di loro: mi fai ribrezzo”.

E a una signora che aveva quasi giustificato le offese a Chiara, Elena Guarnieri aveva risposto: “A me o a lei può anche non piacere ciò che qualcuno posta e scrive. Ma se lei dà ragione ai dementi che offendono e aggrediscono o minacciano, si mette al livello di coloro che di fronte alla minigonna indossata dalla ragazza violentata dicono: beh se l’è cercata. Il fatto che io disapprovi il modo di vivere di qualcuno non mi legittima ad aggredirlo o insultarlo verbalmente. Se non le piace qualcuno nel suo ufficio lei lo insulta, offende o minaccia? Immagino si limiti a non frequentarlo. Ebbene, non frequenti le pagine delle Ferragni e di chi non le piace. O se crede, esprima dissenso in modo educato. Il resto è pura violenza“.