Elena Di Cioccio: il padre e la sorella non hanno preso bene il suo libro

Lo scorso marzo Elena Di Cioccio ha fatto coming out rivelando di essere sieropositiva. Fra interviste scritte e televisive l’ex volto de Le Iene ha parlato anche dei suoi genitori.

Elena Di Cioccio: “HIV, cocaina, il suicidio di mamma: non voglio più nascondermi” https://t.co/hgDbzR7saK — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 29, 2023

Di suo padre Franz Di Cioccio, musicista della Premiata Forneria Marconi, ha detto: “con papà al momento non abbiamo rapporti, ognuno è andato per la sua strada“; mentre in merito a sua madre ha raccontato del suicidio: “processare il dolore non è uno sport per tutti e mia mamma aveva stratificato una quantità di dispiaceri davvero grande, non processandoli e alla fine se la sono portata via“.

“Ho letto il libro e non sono interessato. Questo libro l’ha resa famosa ma deve capire che deve rendere conto alle persone, non a me”. – ha dichiarato Franz Di Cioccio – “Elena ha un rapporto conflittuale con sé, non si possono scrivere cose così, forse per lei è un modo di venirne fuori. […] Ha detto cose che non stanno né in cielo né in terra. Mia figlia è qui [dice riferendosi a Cinzia, l’altra figlia presente all’intervista, ndr] è pensabile che io sia così?. Non ho niente da perdonare, se vuole vendere libri…”.

Elena Di Cioccio, il commento di sua sorella Cinzia

A questo punto anche Cinzia Di Cioccio, sorella di Elena Di Cioccio, è intervenuta dicendo la sua.

“Quella di mia sorella è una visione, io non sono stata una bambina traumatizzata, ma le scelte sono personali. Questo libro ha creato un’ulteriore unione nella famiglia. Abbiamo un’altra sorella, figlia di mia madre e del suo secondo marito, con cui mi sento. Ognuno vive l’infanzia e i genitori dal suo punto di vista, io sono grata di aver avuto genitori così che mi hanno resa ciò che sono”.