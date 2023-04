Elena Di Cioccio a Verissimo: “So chi mi ha infettata con l’HIV”

Sono passate circa due settimane da quando Elena Di Cioccio ha fatto coming out a Le Iene dichiarando la propria sieropositività. Oggi pomeriggio è stata ospite a Verissimo per la promozione del suo libro e fra una chiacchiera e l’altra Silvia Toffanin le ha chiesto: “Ti sei fatta un’idea su come tu possa aver contratto il virus?“.

Una domanda a cui Elena Di Cioccio ha risposto in maniera tranquilla, non entrando però nei dettagli.

“Sì. Mi sono fatta un’idea su dove mi sono infettata, non l’ho raccontato nel libro perché chi mi conosce personalmente poteva magari rintracciare il perimetro di questa cosa e non volevo che qualcuno potesse ricevere una telefonata sgradita, perché non è compito mio. Ma ero dentro una storia di una relazione stabile”.

L’ex iena ha poi raccontato:

“Quando ho ricevuto la mia diagnosi sono cambiata nel minuto in cui mi hanno detto ‘lei è risultata positiva al test dell’HIV‘, non sono più stata io da quel momento e tutto ciò che era routine mi faceva pensare troppo. E avendo io la struttura mentale del dipendente cercavo qualcosa che mi portasse via. E l’ho trovato in una relazione tossica”.

Le minacce del fidanzato

“Al mio nuovo fidanzato ho detto di essere sieropositiva, ma quando gliel’ho detto non è andata bene. Lui voleva chiamare tutta la mia rubrica del telefono e dire che ero sieropositiva. Ero finita all’interno di una relazione tossica, ma mi sentivo talmente in difetto che speravo che lui mi potesse salvare. Mi sono liberata di lui grazie alla Polizia. Mi ha picchiata e presa a calci”.

L’intervista integrale la potete recuperare qua.