Elena Di Cioccio a Milano

Elena Di Cioccio torna a sorridere del mondo e di sé stessa con il monologo comico “ProPOSITIVA 2.0”, in scena al Filodrammatici di Milano. L’artista aveva dichiarato pubblicamente di essere sieropositiva un paio di anni fa e ora porta sul palco la sua versione della storia, con un mix di cabaret e stand-up. Secondo Elena, essere propositiva significa avere un atteggiamento verso l’esistenza, uno strumento di sopravvivenza e di trasformazione di fronte alle difficoltà. La volontà di esplorare quanto ti sta succedendo e le possibilità positive che vi si nascondono.

Elena afferma che il titolo del suo spettacolo è anche un gioco di parole sulla sua sieropositività e che le domande assurde che le vengono fatte la fanno sorridere. Tra le domande più insopportabili, ce n’è una in particolare: “Come l’hai preso?”. La risposta di Elena è che ciò che conta è il punto di vista personale e che lei porta solo il suo punto di vista sul palco.

Quando le viene chiesto come si trova a teatro, Elena risponde che si trova benissimo, soprattutto in questa nuova versione del lavoro, che è stata ridotta all’osso e che la fa sentirsi più persona che personaggio. Il suo obiettivo è di avere una carriera dal vivo, non di essere un’opinionista, e di portare la comicità nelle sue performance. Elena afferma che il sarcasmo è sempre un po’ cattivo e che la comicità è una forma di libertà.

Tra i momenti più belli e più brutti della sua vita, Elena cita l’uscita dalla “gabbia” come un momento bellissimo, ma anche il confronto con le vite di sua madre e di sua zia come un momento difficile. Sta pensando alla sensazione che le loro esistenze siano state troppo caratterizzate da fatica e sofferenza e che questo sguardo sulle vite degli altri diventa propulsivo, facendole capire la centralità del cambiamento e del ripensarsi tutta da capo, senza maschere.