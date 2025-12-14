8.6 C
Roma
domenica – 14 Dicembre 2025
Spettacolo

Elena Di Cioccio a Milano

Da stranotizie
Elena Di Cioccio a Milano

Elena Di Cioccio torna a sorridere del mondo e di sé stessa con il monologo comico “ProPOSITIVA 2.0”, in scena al Filodrammatici di Milano. L’artista aveva dichiarato pubblicamente di essere sieropositiva un paio di anni fa e ora porta sul palco la sua versione della storia, con un mix di cabaret e stand-up. Secondo Elena, essere propositiva significa avere un atteggiamento verso l’esistenza, uno strumento di sopravvivenza e di trasformazione di fronte alle difficoltà. La volontà di esplorare quanto ti sta succedendo e le possibilità positive che vi si nascondono.

Elena afferma che il titolo del suo spettacolo è anche un gioco di parole sulla sua sieropositività e che le domande assurde che le vengono fatte la fanno sorridere. Tra le domande più insopportabili, ce n’è una in particolare: “Come l’hai preso?”. La risposta di Elena è che ciò che conta è il punto di vista personale e che lei porta solo il suo punto di vista sul palco.

Quando le viene chiesto come si trova a teatro, Elena risponde che si trova benissimo, soprattutto in questa nuova versione del lavoro, che è stata ridotta all’osso e che la fa sentirsi più persona che personaggio. Il suo obiettivo è di avere una carriera dal vivo, non di essere un’opinionista, e di portare la comicità nelle sue performance. Elena afferma che il sarcasmo è sempre un po’ cattivo e che la comicità è una forma di libertà.

Tra i momenti più belli e più brutti della sua vita, Elena cita l’uscita dalla “gabbia” come un momento bellissimo, ma anche il confronto con le vite di sua madre e di sua zia come un momento difficile. Sta pensando alla sensazione che le loro esistenze siano state troppo caratterizzate da fatica e sofferenza e che questo sguardo sulle vite degli altri diventa propulsivo, facendole capire la centralità del cambiamento e del ripensarsi tutta da capo, senza maschere.

Articolo precedente
Concerto benefico a Lecce
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.