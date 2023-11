Elena D’Amario protagonista di un incidente imbarazzante ad Amici

Oggi pomeriggio presso gli Studi Elios è stata registrata una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi (che vedremo domenica 12 novembre) e fra le protagoniste c’è stata Elena D’Amario.

La ballerina questa volta non si è resa protagonista di uno scontro con Alessandra Celentano; ma è stata vittima di quello che gli americani chiamerebbero wardrobe malfunction, ovvero ha avuto un problema col vestito durante una coreografia.

Le anticipazioni parlano proprio di “Elena D’Amario rimasta nud4“, ma non sarebbe andata proprio così.

Elena D’Amario, cosa è successo durante il passo a due con Umberto Gaudino

Secondo una prima ricostruzione, infatti, Elena D’Amario sarebbe entrata in studio insieme a Umberto Gaudino per eseguire una coreografia, ma durante il passo a due lei avrebbe avuto un po’ di problemi con i vestiti.

“Comunque cosa importante, Elena non è proprio rimasta nud4” – si legge su Twitter – “C’era un pezzo della coreografia in cui Umberto le levava i pantaloni ma doveva essere così. Però è tipo rimasta senza metà reggis3no”.

Insomma, a detta di questo utente che ha assistito alla registrazione il pubblico nello studio di Amici avrebbe assistito a quella che volgarmente viene definita “scap3zzolata”. Ovviamente non posso sapere se tutto ciò verrà mostrato in puntata oppure verrà eliminato in fase di montaggio, dipenderà molto dall’inquadratura e dalla volontà della ballerina.