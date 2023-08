Elena D’Amario ed Emma Marrone hanno partecipato alla stessa edizione di Amici e da allora hanno preso entrambe il volo. La prima come ballerina, la seconda come cantante. Nel recente passato hanno pure calcato lo stesso palco del Festival di Sanremo: la Marrone in gara, mentre la D’Amario ha danzato per Elisa.

Le loro vite si sarebbero potute incrociare di nuovo, dato che secondo quanto riportato dal Corriere e dal settimanale Nuovo entrambe avrebbero dovuto ricoprire il ruolo di professoresse all’interno della prossima edizione di Amici. Elena D’Amario avrebbe dovuto sostituire il posto lasciato vuoto da Raimondo Todaro che – stando alle indiscrezioni – avrebbe dovuto lasciare la scuola dopo alcuni screzi con Maria De Filippi. Emma Marrone, invece, avrebbe dovuto prendere il posto di Arisa che tornerà in Rai nella giuria di The Voice Kids.

Cosa c’è di vero di tutto questo?

Elena D’Amario e Emma Marrone professoresse di Amici? Ecco la verità

A mettere i puntini sulle i è stato TvBlog che ha categoricamente smentito qualsiasi loro coinvolgimento nella prossima edizione di Amici. A parte Arisa in viaggio verso la Rai, tutto il resto non sarebbe vero.

“Si è anche scritto che al posto di Arisa e di Raimondo Todaro sarebbero arrivati Emma Marrone ed Elena D’Amario” – si legge su TvBlog – “In realtà, secondo quanto apprendiamo, dette ipotesi relative al nuovo corpo docente di Amici non sono nelle cose. Secondo quanto ci risulta non ci sarebbe stata nessuna discussione/lite fra Maria De Filippi e Raimondo Todaro. I rapporti fra i due erano e restano buoni. Arisa invece ha scelto autonomamente di passare a The Voice Kids dove sostituirà i Ricchi e Poveri. Per quel che riguarda i futuri innesti fra i professori di Amici, ci risultano destituite di fondamento le voci che parlano di un ingresso di Emma Marrone e di Elena D’Amario”.

Amen.