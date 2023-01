Elena D’Amario attrice in Che Dio Ci Aiuti, la reazione di Maria De Filippi

La settima stagione della fortunatissima serie di Rai1, Che Dio Ci Aiuti, è tornata ieri sera e per l’occasione ha visto nel cast anche Elena D’Amario.

Elena D’Amario a livello televisivo è da sempre associata a Canale 5 ed in modo particolare a Maria De Filippi che l’ha prima fatta apparire ne Il Ballo delle Debuttanti e poi l’ha presa ad Amici. Prima come allieva e in un secondo momento come professionista e coreografa. L’anno scorso l’abbiamo anche vista sul palco del Festival di Sanremo dove ha ballato al fianco di Elisa. A livello di gossip, invece, sembrerebbe essere felicemente fidanzata con un protagonista di Mare Fuori.

In Che Dio Ci Aiuti la ballerina ha interpretato Luisa Monachini, una donna fragile e perseguitata.

“Bilancio? Super positivo” – ha dichiarato a FanPage – “Ho avuto la possibilità di prendere parte a un set dove mi sono trovata benissimo. Era la prima volta e sono stati davvero accoglienti. Ho trovato negli attori e nella squadra tecnica, un grande team. Pur non essendo la mia comfort zone, mi sono trovata bene ad esprimermi attraverso la recitazione. In fondo, anche nella danza ho sempre dato importanza all’interpretazione. La danza anche in questa occasione mi ha aiutato tantissimo. Spesso, infatti, ho scelto di parlare con il corpo. Magari c’era qualcosa che non riuscivo a esprimere subito a parole, allora cambiavo la battuta e ci aggiungevo una gestualità che mi aiutava a essere più chiara, più fisica, più efficace”.

E ancora:

“All’inizio ero scettica, non me la sentivo di interpretare quel ruolo drammatico. Poi, il mio manager mi ha consigliato di pensarci. Ci ho pensato e ho deciso di buttarmi. Però avevo un timore notevole”.

Elena D’Amario in Che Dio Ci Aiuti, la reazione di Maria De Filippi

“Se ne ho parlato con Maria? Certamente. Ho la fortuna di avere una persona come lei accanto, che è una guida, soprattutto quando ti accosti a fare qualcosa di diverso. Ho trovato in lei grande supporto, ma anche ironia nel parlarne. Mi ha consigliato di non prendermi troppo sul serio. Mi ha supportato nella scelta e di tanto in tanto si informava: “Come sta andando? Ti sta piacendo?”, è stata super carina”.