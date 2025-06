Elena Barolo: Amore finito con Martorana e gossip su Antonino

Recentemente, Elena Barolo, ex velina e partecipante al reality “The Couple”, ha parlato della sua vita sentimentale durante un’ospitata nel programma “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo. In particolare, ha affrontato la fine della sua lunga relazione con Alessandro Martorana, durata tredici anni.

Elena ha spiegato che la loro separazione è avvenuta con grande rispetto da entrambe le parti. Ha sottolineato di aver preso la decisione di chiudere il rapporto, sentimenti che sono maturati durante la sua esperienza nel reality. La showgirl ha descritto il loro amore come una “candela” che si è consumata nel tempo. Pur avendo provato un po’ di dolore per la rottura, ha evidenziato che entrambi si sentivano pronti per questa scelta, avendo riflettuto su quello che ciascuno mancava all’altro.

In merito ai recenti gossip su un presunto flirt con Antonino Spinalbese, sua conoscenza acquisita durante il reality, Elena ha chiarito che tra loro c’è solo amicizia. Ha definito Antonino “un gran figo” e ha rassicurato che i loro incontri avvengono sempre in gruppo. Nonostante ciò, il giornalista Gabriele Parpiglia ha sollevato dubbi sulla loro relazione, insinuando che potrebbe esserci qualcosa di più di un’amicizia.

La situazione attuale vede Elena concentrata sulla sua nuova vita da single, mentre le speculazioni su un possibile legame con Antonino continuano a circolare.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.comingsoon.it