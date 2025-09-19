Eleganza e Glamour: Demetrios al Red Carpet di Venezia

Gli abiti della maison Demetrios hanno catturato l’attenzione alla Mostra del Cinema di Venezia, confermando il marchio come simbolo di eleganza e glamour. Tre splendidi abiti hanno sfilato sul tappeto rosso, dimostrando che il design Demetrios è capace di emozionare anche al di fuori dell’ambito nuziale.

Quest’anno, il brand ha presentato una collezione che combina l’eleganza della haute couture con un tocco cinematografico. La Direttrice Artistica, Eleni Elias, ha descritto l’esperienza come magica, sottolineando come ogni abito abbia preso vita in modo straordinario, integrandosi perfettamente con l’atmosfera unica di Venezia.

Sofia Giaele De Donà ha indossato un abito bianco sontuoso accompagnato da un mantello coordinato, rappresentando un perfetto equilibrio tra modernità e fascino classico. Ahlam El Brinis ha scelto un modello della linea Destination Romance, che evocava il glamour della Dolce Vita, mentre Ibiza Altea ha optato per un look audace e seduttivo, celebrando la forza della femminilità contemporanea.

Ogni outfit ha offerto una nuova interpretazione della femminilità, dimostrando che la moda può raccontare storie e trasmettere emozioni, proprio come il cinema stesso. I modelli hanno esaltato una visione contemporanea della moda, mettendo in luce l’abilità della maison Demetrios nel creare abiti indimenticabili.