29.6 C
Roma
venerdì – 19 Settembre 2025
Spettacolo

Eleganza e Glamour: Demetrios al Red Carpet di Venezia

Da StraNotizie
Eleganza e Glamour: Demetrios al Red Carpet di Venezia

Gli abiti della maison Demetrios hanno catturato l’attenzione alla Mostra del Cinema di Venezia, confermando il marchio come simbolo di eleganza e glamour. Tre splendidi abiti hanno sfilato sul tappeto rosso, dimostrando che il design Demetrios è capace di emozionare anche al di fuori dell’ambito nuziale.

Quest’anno, il brand ha presentato una collezione che combina l’eleganza della haute couture con un tocco cinematografico. La Direttrice Artistica, Eleni Elias, ha descritto l’esperienza come magica, sottolineando come ogni abito abbia preso vita in modo straordinario, integrandosi perfettamente con l’atmosfera unica di Venezia.

Sofia Giaele De Donà ha indossato un abito bianco sontuoso accompagnato da un mantello coordinato, rappresentando un perfetto equilibrio tra modernità e fascino classico. Ahlam El Brinis ha scelto un modello della linea Destination Romance, che evocava il glamour della Dolce Vita, mentre Ibiza Altea ha optato per un look audace e seduttivo, celebrando la forza della femminilità contemporanea.

Ogni outfit ha offerto una nuova interpretazione della femminilità, dimostrando che la moda può raccontare storie e trasmettere emozioni, proprio come il cinema stesso. I modelli hanno esaltato una visione contemporanea della moda, mettendo in luce l’abilità della maison Demetrios nel creare abiti indimenticabili.

Articolo precedente
Meta Ray-Ban Display: L’innovazione per la realtà aumentata
Articolo successivo
Riforma farmaceutica in Italia: un passo verso l’innovazione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.