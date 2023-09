Elefantino cerca di spaventare i turisti, ma non ottiene quello che sperava

Il piccolo elefantino cerca di spaventare i turisti, ma è talmente carino che tutto quello che ottiene è l’effetto opposto.

Milioni di turisti ogni anno scelgono di fare un safari durante le loro vacanze per andare alla scoperta della natura e degli animali selvatici che vivono in africa. Tra tutti gli animali che sperano di incontrare c’è l’elefante, così maestoso ma allo stesso tempo docile e che è anche in grado di andare d’accordo con l’essere umano. Durante uno di questi safari, un gruppo di turisti ha avuto un incontro ravvicinato con un piccolo elefante coraggioso.

Cerca di spaventare i turisti ma l’elefantino si ritira immediatamente

I cuccioli, di qualsiasi razza siano, vogliono sempre dimostrarsi più imponenti di come appaiono. Anche un piccolo gattino può trovare il coraggio di affrontare un cagnolone nettamente più grande di lui. Molti video caricati dagli utenti vedono coraggiosi animaletti pronti a dare la carica verso qualcosa di più grande di loro e sono molto adorabili. L’ultimo esempio diventato virale vede come protagonista un piccolo elefante.

Un adorabile cucciolo di elefante ha sorpreso un gruppo di turisti in Sudafrica andando alla carica. Il coraggioso cucciolo è stato ripreso da un turista durante un safari e la scena è diventata virale sui social network non tanto per la ferocia dell’animale ma per la sua dolcezza.

Nel filmato diventato virale si può notare come il piccolo osservi prima il gruppo di persone, poi prende la carica per andare incontro e spaventarli. Tuttavia, il suo intento non va a buon fine, perché quando sta per avvicinarsi vede che le reazioni che provoca non sono quelle di paura. Così mentre sta correndo incontro ai turisti si blocca, e scappa dietro un cespuglio per nascondersi, come fosse un gesto di vergogna e timidezza.

I turisti, quindi, si sono trovati davanti alla scena più carina con l’elefantino più tenero che potessero trovare. Il piccolo elefante ha cercato di spaventarli, ma si è reso subito conto che non erano spaventati. Il dolce video ha fatto subito il giro del web racimolando milioni di visualizzazioni, mi piace e commenti: “La cosa divertente è che, dopo la carica, ha cercato di nascondersi dietro un cespuglio!“; “Se i turisti avessero avuto un po’ di educazione avrebbero finto di essere spaventati“; “È stato il tentativo di intimidazione più carino che abbia mai visto“.