Electrolux, un tool per calcolare l’impatto degli elettrodomestici

Electrolux ha attivato sul suo sito un tool studiato per orientare i consumatori verso una scelta più conveniente in tema di consumo di energia elettrica, un tema che mai come ora richiede consapevolezza. Si tratta di Youreko, in grado di calcolare con trasparenza il reale beneficio economico che si ottiene acquistando un elettrodomestico a basso consumo. Insieme con la descrizione di ogni modello, questo strumento evidenzia il financial saving legato al risparmio energetico: in base a quest’ultimo dato, a ogni prodotto viene attribuita una medaglia oro, argento o bronzo, utile a capire come un prodotto si classifica rispetto ai modelli equivalenti disponibili sul mercato che risultano più in linea con le esigenze di ogni singolo utente.

Electrolux lancia il tool per promuovere i suoi elettrodomestici ad alte prestazioni e basso consumo, a partire dalla lavasciuga Serie 900 EW9W296Y, che tra le principali tecnologie di cui dispone offre DelicateCare System che asciuga in modo delicato, a temperature dimezzate, grazie alla pompa di calore integrata, e riduce il consumo di energia fino al 70%. Il costo iniziale di questo modello, sostiene Electrolux, può arrivare a essere completamente ammortizzato lungo il suo ciclo di vita medio, considerando il quale permette di risparmiare oltre 1900 euro in bolletta rispetto al modello meno efficiente sul mercato. Tra le asciugatrici a basso consumo, PerfectCare 700 EW7H583W è classificata con la medaglia d’oro. È dotata di EcoFlow Filter System, un sistema di circolazione dell’aria che garantisce un ridotto consumo di energia durante l’asciugatura. La tecnologia SensiCare System, grazie ad appositi sensori, regola in automatico la durata del programma a seconda del carico, utilizzando acqua ed energia solo per il tempo necessario al lavaggio.