Electrolux Forno Incasso 72L Multifunzione AirFry A+ Inox

Electrolux Forno Incasso 72L Multifunzione AirFry A+ Inox

Electrolux Serie 700 Forno da Incasso Multifunzione AirFry, Capacità 72 L, EOM3H04X, Classe A, Funzione Pizza, 670x654x635 mm, Acciaio Inox

Electrolux Serie 700: Forno da Incasso Multifunzione AirFry

Scopri il forno da incasso Electrolux Serie 700, modello EOM3H04X. Con una capacità di ben 72 litri e un design elegante in acciaio inox, questo forno è perfetto per chi ama cucinare e desidera risultati impeccabili.

Funzione AirFry

Grazie alla funzione AirFry, potrai preparare piatti croccanti come patatine fritte e verdure deliziose con una quantità minima di olio. La speciale griglia e i fori equidistanti sul fondo permettono al calore di circolare in modo uniforme, garantendo una cottura perfetta da ogni angolo.

Pulizia Semplificata con AquaClean

Non dovrai più preoccuparti della pulizia! La funzione AquaClean utilizza il potere del vapore per sciogliere grasso e residui, rendendo la manutenzione del forno un gioco da ragazzi. Basta aggiungere un po’ d’acqua e il forno farà il resto.

Vantaggi Pratici

  • **Cottura uniforme**: La tecnologia avanzata assicura che il calore venga distribuito in modo omogeneo, garantendo piatti sempre ben cotti.
  • **Versatilità in cucina**: Con diverse modalità, inclusa la speciale funzione Pizza, potrai sbizzarrirti e preparare una vasta gamma di ricette.

Non rinunciare alla possibilità di rivoluzionare la tua esperienza in cucina! Scegli l’Electrolux Serie 700 e inizia a cucinare piatti deliziosi e sani. Acquista ora e porta la qualità direttamente nella tua casa!

