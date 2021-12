Elecktra Bionic dopo la partecipazione a Drag Race Italia (qua per scoprire chi ha vinto la prima edizione) ha capito che il mondo della televisione le piace. E non poco.

Intervistata da Vanity Fair, la drag queen di Beinasco ha confessato che a scuola è stata vittima di bullismo, ma che ora ha trovato una sua dimensione.

“Mi è capitato di leggere insulti sulla lavagna a scuola, ma era la mentalità a far male. […] Quando ho messo piede nel locale Bananamia al Centralino Club di Torino sulle note di Britney Spears mi sono sentita finalmente al mio posto”.

Proprio per questo motivo ora vuole continuare a sentirsi così: libera e orgogliosa. “Ora vorrei continuare così, magari partecipando al Grande Fratello in drag“.

Alfonso Signorini in questi anni ha fatto partecipare numerosi vipponi appartenenti alla comunità LGBT al Grande Fratello Vip, ma mai nessuna drag queen. Che Elecktra Bionic possa in questo caso rappresentare una novità? Lei non sarebbe però una pioniera, dato che in Gran Bretagna al Celebrity Big Brother nel 2018 ha partecipato e vinto Courtney Act di RuPaul’s Drag Race.

.@CourtneyAct’s ultimate wardrobe malfunction has to go down as one of the most iconic moments in Big Brother history 🙈 #CBB pic.twitter.com/EQmMR9VD5m — Big Brother UK (@bbuk) November 8, 2018

Elecktra Bionic: “Io vittima di un’aggressione omofoba”

“Mi hanno aggredita fuori dal locale mentre ero in drag, per fortuna sono agile. Io non alzo mai le mani, ma sono stata spinta e ho dovuto difendermi. Travestita sì, ma scema no. Quei due si sono presi gioco di me e mi hanno picchiato, così li ho presi a botte e sono scappati. Poi ho fatto la denuncia contro ignoti”.

A Drag Race Italia la Bionic si è vantata di aver più volte ricorso alla chirurgia estetica.

“Cosa ho fatto? Qualche filler per dare volume, avere un mento più dolce, il nasino, lo zigomo più pronunciato, ma si tratta di chirurgia estetica e a gennaio, come dico sempre, faccio il “tagliando completo”. Ma rifarmi i connotati no, grazie”.

Da Discovery+ a Canale 5? Quale sarà il futuro della stallona piemontese?