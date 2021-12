Elecktra Bionic in piena esposizione mediatica dopo Drag Race Italia (qua per scoprire chi ha vinto) ha rilasciato una serie di interviste. A FanPage, parlando dei propri tatuaggi (ne ha moltissimi) si è lasciata andare ad una confessione drammatica, mai uscita durante il reality.

La drag queen, al secolo Mattia Di Renzo, ha tanti amici ma non un fidanzato.

“La mia migliore amica è una rappresentanza di altri amici che ogni giorno mi danno lo stesso sostegno, per me oggi questo è una grande forma di amore. Manca quello relazionale in senso stretto, con un compagno di vita che deve essere un valore aggiunto, altrimenti va bene così”. […] Se io adotterei un figlio? Sì certo, ma resto con i piedi per terra e per adottare un bambino vorrei condizioni di vita stabile. Sarebbe bello essere in coppia per crescerlo, con un sentimento reale. Io ho una nipote bellissima, l’ho vista nascere e crescere, so come si cambiano i pannolini e cosa mi aspetta. Sono pro adozione, anche delle coppie omosessuali, basta che ci sia amore”.