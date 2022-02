From Software ha pubblicato un nuovo video che mostra il mondo aperto di Elden Ring, il nuovo gioco di Hidetaka Miyazaki in uscita il 25 febbraio du Xbox, PS4, PS5 e PC. Il titolo ha l’ambizione di trasportare i giochi Soulslike in una nuova dimensione, visto che per la prima volta è basato sull’esplorazione libera e senza confini. il mondo di gioco è senza dubbio il più complesso della serie, ed è stato immaginato insieme con George R.R.Martin, l’autore della saga di romanzi che ha dato vita a Il Trono di Spade. I dungeon e il mondo di superficie sono collegati senza soluzione di continuità, e il giocatore potrà decidere in quale sequenza affrontare le missioni. Ovviamente, lo stile di gioco rimane fedele ai topoi dei Soulslike: combattimenti con nemici molto ostici da affrontare e complesso sistema di crescita da gioco di ruolo. Ormai manca davvero pochissimo all’uscita del gioco, e l’editore Bandai Namco ha fatto sapere che le versioni PS5 e Xbox Series saranno aggiornabili gratuitamente a PS5 e Xbox Series X|S gratuitamente.