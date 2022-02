NobleChairs, azienda produttrice di sedie da gaming, ha annunciato la sua ultima proposta con la postazione griffata Elden Ring. Il nuovo gioco di FromSoftware è uno dei più attesi della stagione ed è in uscita questo venerdì, ma già da ora è possibile ordinare la sedia da gaming con lo stemma del titolo al prezzo di 539 dollari spedizioni incluse. Tra le caratteristiche del prodotto: braccioli regolabili, meccanismo di seduta reclinabile fino a 125 gradi, materiale traspirante in memory foam, supporto fino a 150 chilogrammi di peso. La prima data di consegna è fissata a luglio 2022, quindi ci sarà da attendere per ricevere la sedia. Nel frattempo, Bandai Namco e FromSoftware hanno pubblicato il trailer di lancio di Elden Ring per Xbox, PC e PlayStation, prodotto da Hidetaka Miyazaki e scritto in collaborazione con l’autore dei romanzi dai quali è stato tratto Il Trono di Spade, George R.R. Martin.