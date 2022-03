Si chiama Shattered Ring ed è una app non ufficiale pensata per aiutare i giocatori di Elden Ring che sono rimasti bloccati nell’immensa mappa del gioco: il titolo di FromSoftware è piuttosto avido quando si tratta di dare indicazioni sulle quest, e Dachart Carey ha deciso di offrire agli utenti iOS un aiuto cospicuo. Shattered Ring elenca le missioni e la sequenza di azioni necessaria per portarle a termine, in modo da non perdersi nello smisurato mondo creato da Hidetaka Miyazaki. La app tiene traccia dei personaggi non giocabili fondamentali, dei luoghi chiave e delle quest da svolgere, e permette di smettere di prendere appunti a mano per proseguire nel gioco senza smarrirsi. La app è arrivata ai primi posti della classifica statunitense, ed è presente anche su App Store italiano a 2,99 euro. Carey ha dichiarato di non essere un programmatore professionista, ma di aver deciso di creare Shattered Ring per aiutare tutti coloro che, proprio come lui, non sono dei veterani dei titoli Souls.