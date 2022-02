Elden Ring, il gioco di From Software pubblicato da Bandai Namco lo scorso venerdì, è già un grandissimo successo commerciale: il titolo occupa le prime tre posizioni dei più venduti della settimana sullo store di Valve con l’edizione standard, quella preordine e quella deluxe. A fronteggiare il kolossal fantasy di Hidetaka Miyazaki solamente Destiny 2 La regina dei sussurri, che però debutta al quarto posto. Nel frattempo però,

in versione PC è stato molto criticato dalla community: il gioco appare meno ottimizzato rispetto all versioni console, e Bandai Namco ha già provveduto a pubblicare patch di aggiornamento per risolvere al più presto la situazione. A breve arriveranno update anche per risolvere il problema dell’eccessiva sensibilità del mouse, e più in avanti verrà implementato il supporto al ray tracing. Su PlayStation 5, intanto, è stato rilevato un problema coi salvataggi automatici: Bandai Namco consiglia di salvare sempre manualmente dal menu principale prima di spegnere la console.