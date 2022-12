Elden Ring, arrivano le arene multiplayer nell'aggiornamento gratis

Bandai Namco ha annunciato che l’aggiornamento gratuito Arena per Elden Ring è disponibile per tutte le piattaforme con nuove caratteristiche multigiocatore e nuove opzioni estetiche. Vengono introdotte infatti le Arene PvP, situate a Limgrave, Caelid e Leyndell. Le arene avranno le proprie regole e saranno teatro di spietati scontri giocatore contro giocatore. L’Arena di Limgrave include due modalità: “United Combat” e “Combat Ordeal”. Nella prima, i combattenti saranno suddivisi in due squadre per combattere in alcune battaglie a tempo con la possibilità di rinascere. Ogni morte e rinascita garantisce punti agli avversari, mentre la vittoria sarà assegnata alla squadra con il punteggio maggiore.

In “Combat Ordeal”, ogni Senzaluce combatte per sé. Anche in questa modalità i combattenti potranno rinascere finché il timer non raggiunge lo zero. A quel punto, vincerà chi avrà il punteggio maggiore. L’Arena Reale, situata a Leyndell, include la modalità Duello. Due Senzaluce si affrontano in uno spietato duello all’ultimo sangue e senza alcuna possibilità di rinascita. L’Arena di Caelid include tutte le modalità indicate in precedenza con l’aggiunta della possibilità di evocare le ceneri dello spirito per combattere accanto ai giocatori. Ci saranno anche cinque nuove pettinature per il personaggio ad attendere i giocatori che torneranno a vivere la propria avventura in Ring o affronteranno le nuove sfide nelle Arene.