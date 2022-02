Elden Ring è il videogioco più atteso della stagione: il nuovo lavoro di Hidetaka Miyazaki arriva sul mercato il 25 febbraio per Xbox, PlayStation e PC Windows, e proprio gli utenti di quest’ultima piattaforma possono scoprire oggi i requisiti di sistema per far girare il titolo FromSoftware. È possibile leggerli nella tabella ufficiale pubblicata in calce. Inoltre, è stato reso noto che ci sarà una patch del gioco all’uscita, che aggiornerà il gioco come verrà avviato dagli utenti. Il team di sviluppo aggiunge con questo update tutta una serie di limature dell’ultimo minuto, e rende più bilanciata la giocabilità correggendo alcuni bug. In particolare, il primo boss del network test del gioco è stato indebolito perché ritenuto troppo potente dal produttore del gioco durante la beta.