ELASI: il debutto dell’album ‘ELASIR’ a gennaio e il tour da marzo

Elasi ha rivelato sui social il titolo del suo primo album, intitolato “ELASIR”, che sarà pubblicato a gennaio 2025. L’album darà il nome a un tour previsto per il prossimo anno, un evento musicale che promette di presentare sul palco l’energia e l’immaginario caleidoscopico della cantante. La notizia è stata annunciata pochi giorni dopo il lancio di “ICEBERG”, il suo nuovo singolo realizzato con la producer Plastica. Elasi descrive il brano come “una camminata a Reykjavik al crepuscolo in primavera, un girotondo sotto una mezzaluna e un coro di spiriti buoni in un castello errante di Miyazaki.” Questo pezzo mescola sonorità del clubbing internazionale con la lingua italiana, creando un’atmosfera piena di luci, energia e divertimento.

La cantante sottolinea l’importanza del lavoro di produzione: “Come AMÆMI, questa traccia è scritta e prodotta da Plastica e me, pensando a un clubbing contemporaneo in cui vogliamo portare i colori di un mellotron, la spensieratezza di due bambine e il calore della nostra lingua.” Rocco Rampino ha contribuito con la sua decennale esperienza nell’elettronica internazionale, dando la magia finale alla produzione del brano.

Con canzoni come AMÆMI e ICEBERG, Elasi continua a ricercare un universo musicale fatto di contaminazioni e sperimentazioni, affermandosi come un progetto unico e multidimensionale nel panorama musicale italiano. Il tour di lancio dell’album prevede diverse date in varie città italiane: il 15 marzo 2025 a Bologna presso il Locomotiv Club, il 29 marzo a Colle Val d’Elsa al Sonar, il 5 aprile a Ravenna al Bronson, l’11 aprile a Livorno al The Cage, il 21 aprile a Molfetta all’Eremo Club e il 3 maggio a Fidenza all’LSD Festival.

Per seguire Elasi e rimanere aggiornati sulle sue novità, è possibile visitare i suoi profili social: su Instagram @elasi___ e su Facebook ELASI.