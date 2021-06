Dopo l’annuncio dello scorso 6 giugno, fatto durante l’attesa Bitcoin Conference di Miami, oggi è ufficiale: a Bitcoin è diventata una moneta a corso legale nella Repubblica di El Salvador. La proposta di legge, infatti, oggi è passata con quasi il 74% dei voti. Ad annunciarlo è stato lo stesso Presidente e capo del governo, Nayib Bukele, che su Twitter ha anche cambiato la sua immagine del profilo mettendone una con i laser eye, ormai divenuto simbolo di sostegno di Bitcoin. Il mondo crypto sta quindi festeggiando questo successo, che porterà anche Tesla indirettamente ad accettare pagamenti in BTC per tutte le vetture vendute sul territorio di El Salvador.

El Salvador è il primo Paese a riconoscere Bitcoin come valuta legale e il Presidente ha anche rivelato che tutti gli imprenditori in ambito crypto avranno facilitazioni in caso dovessero volere la residenza, cosa interessante anche perché sul territorio non si dovranno pagare tasse sulle plusvalenze del trading in criptovalute.

Le contraddizioni di El Salvador

Bisogna però dire che El Salvador è un Paese piccolo, con appena 6,5 milioni di abitanti e al 101° posto mondiale per PIL. Una una situazione economica certo non tra le più floride. Questa iniziativa è quindi sicuramente da considerarsi strategica per cercare di sollevare l’economia in una nazione in cui il 70% delle persone non ha un conto corrente ma ha uno smartphone su cui quindi potrebbe usare Bitcoin.

Ad ogni modo, ciò che forse si sta dimenticando mentre si celebra la notizia è che il Paese è ancora molto indietro per quanto riguarda i diritti civili. In El Salvador, infatti, l’aborto è fuori legge in modo assoluto, anche nei casi di stupro o incesto e sono previste pene che vanno dai 2 ai 50 anni di carcere per chi lo pratica. Addirittura, le donne che subiscono aborti spontanei o che danno alla luce feti morti possono essere processate per omicidio. Anche i medici coinvolti in un aborto rischiano dai 6 ai 12 anni di carcere, oltre alla radiazione dall’ordine professionale, e anche la famiglia che dovesse sostenere la donna nella volontà di abortire sono puniti con una reclusione da 2 ai 5 anni. El Salvador è anche uno dei Paesi più pericolosi e con più omicidi nel mondo. Per un Paese di poco più di 6 milioni di abitanti significa 3.340 assassini nel 2018, 10 volte di quanti ne avvengono in Italia, che è anche 10 volte più popolato. Nel Paese sudamericano anche i diritti degli omosessuali non sono riconosciuti e addirittura la comunità transgender non ha diritto di voto. Pare addirittura che dei cittadini siano stati uccisi per aver violato le leggi della recente quarantena domiciliare per il Covid-19.

Bitcoin, dal suo canto, è la moneta della libertà, che aiuta i popoli di tutto il mondo ad avere libertà economica e non solo. È una vera e propria contraddizione ciò che sta avvenendo a El Salvador. Probabilmente, quindi, non si tratta di altro che di una mossa pubblicitaria per attirare capitali nel Paese più che di un vero riconoscimento di Bitcoin e dei suoi valori.