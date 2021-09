Ester ‘Etty’ Peleg, la nonna materna del piccolo Eitan, è indagata per sequestro di persona.

La donna, ex moglie di Shmuel Peleg, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Pavia assieme all’ex marito, che sabato ha portato in Israele il bambino di 6 anni, unico sopravvissuto per la tragedia della funivia del Mottarone, con un volo privato e senza alcuna autorizzazione.

Già nei giorni scorsi gli agenti della Squadra mobile di Pavia, coordinati dal procuratore Mario Venditti e dal sostituto Valentina De Stefano, avevano iniziato le verifiche per capire un eventuale coinvolgimento della donna nel rapimento.