Eiis Summit 2025: Sostenibilità e Verità sull’Olio di Palma

Durante l’Eiis Summit 2025 a Roma, è stato presentato il panel “Solutions for Sustainability”, focalizzato sulle buone pratiche di imprese e del terzo settore in materia di sostenibilità. La discussione ha evidenziato l’importanza della corretta informazione per promuovere consumi responsabili e combattere le fake news, citando l’olio di palma sostenibile come esempio. Nonostante le campagne di marketing “green” che lo hanno demonizzato, l’olio di palma ha avuto progressi significativi grazie alla filiera sostenibile certificata RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil).

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com