Eiffel 65 e Gue’: ‘Vivere senza di te’, il nuovo singolo

Esce il nuovo singolo degli Eiffel 65, “Fare a meno di te”, in collaborazione con Guè. Dopo il successo di “Heaven” coi Boomdabash, il gruppo torinese rielabora una delle canzoni più amate, “Viaggia insieme a me”, riproponendola in italiano con un sound più club, caratterizzato da beat potenti e un’atmosfera moderna.

Scritta nel 2003, “Viaggia insieme a me” presentava un messaggio personale, pensato per un figlio che i membri del gruppo non avevano ancora. Questo brano, simbolo di un’epoca, viene ora rivisitato con una nuova prospettiva legata alla maturità genitoriale. Gli Eiffel 65 spiegano: “Siamo in quella fase in cui i figli si avvicinano all’indipendenza”. Guè ha saputo catturare questo momento, riflettendo esattamente ciò che i membri del gruppo stanno vivendo.

Il nuovo brano è descritto come una sorta di sequel del loro vecchio successo, con un messaggio che evolve: “E quando tu potrai fare a meno di me, sono io che non potrò più fare a meno di te”. La collaborazione con Guè, leggendario rapper e padre, aggiunge una nuova dimensione al testo, portando a una riflessione più adulta e universale.

Questa evoluzione continua della musica degli Eiffel 65 chiude un cerchio aperto vent’anni fa con il loro storico successo, sottolineando la crescita personale e artistica del gruppo. “Fare a meno di te” rappresenta così un ponte tra il passato e il presente, offrendo una visione profonda e attuale sulle relazioni familiari.