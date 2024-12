EIFFEL 65: Concerto Speciale al Forum di Milano nel 2025 per il 25° Anniversario di “Blue” [Info e Biglietti]

Gli Eiffel 65, famosi nel panorama della musica dance italiana e internazionale, si esibiranno per la prima volta sul palco dell’Unipol Forum di Milano il 17 aprile 2025. Questo evento si terrà per celebrare i 25 anni dall’uscita del loro celebre singolo “Blue”, che li ha lanciati nel mondo della musica elettronica. L’annuncio della performance è stato fatto il 7 dicembre 2024 durante un concerto al Fabrique di Milano, suscitando grande entusiasmo tra i fan.

La serata promette di essere un viaggio attraverso oltre due decenni di successi del gruppo, con una scaletta che include i brani più iconici del duo, insieme a versioni inedite e sorprese, come la partecipazione di ospiti speciali che hanno contribuito alla carriera degli Eiffel 65, composto da Maury e Jeffrey Jey. “Blue”, insieme a pezzi come “Move Your Body” e “Too Much of Heaven”, proviene dall’album Europop (1999), che ha ottenuto traguardi straordinari, inclusi il triplo platino negli Stati Uniti e il disco di diamante in Francia. Ancora oggi, “Blue” è considerato un classico della musica dance, ed è stato reinterpretato da David Guetta e Bebe Rexha nel 2022 con il brano “I’m Good (Blue)”, che ha collezionato oltre 2 miliardi di streaming e ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards.

Con una carriera che conta oltre 1000 concerti in 40 paesi, gli Eiffel 65 si preparano a offrire un’esperienza unica ai loro fan all’Unipol Forum, riportando in vita l’atmosfera iconica degli anni ’90 e 2000. Il concerto si preannuncia come una celebrazione non solo del loro album storico, ma dell’intero genere musicale che hanno contribuito a definire.

Per chi fosse interessato, i biglietti per l’evento sono disponibili per l’acquisto attraverso i canali ufficiali. L’evento è atteso con grande fervore e promette di attrarre un vasto pubblico, nostalgico dei successi passati e curioso di rivivere quei momenti di intensa musica e energia. La data del 17 aprile 2025 sarà quindi un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica dance.