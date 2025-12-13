Eiffage entra nel CAC 40 della Borsa di Parigi

Eiffage ha annunciato che il suo titolo verrà incluso nel CAC 40, l’indice principale della Borsa di Parigi, a partire dal prossimo 22 dicembre all’apertura, in sostituzione dell’azione Edenred. Ciò avviene in occasione della ricomposizione trimestrale degli indici di Euronext.

Secondo il gruppo, questo inserimento è un riconoscimento della solidità e della pertinenza della sua strategia di crescita, che si basa sulla diversità e sulla complementarietà delle sue attività, nonché su un forte radicamento europeo.

Si tratta anche del risultato dell’impegno dei suoi 85.000 dipendenti, per la maggior parte azionisti di Eiffage, che ogni giorno operano al servizio della performance sostenibile del gruppo.