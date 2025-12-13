5.1 C
Roma
sabato – 13 Dicembre 2025
Attualità

Eiffage entra nel CAC 40 della Borsa di Parigi

Da stranotizie
Eiffage entra nel CAC 40 della Borsa di Parigi

Eiffage ha annunciato che il suo titolo verrà incluso nel CAC 40, l’indice principale della Borsa di Parigi, a partire dal prossimo 22 dicembre all’apertura, in sostituzione dell’azione Edenred. Ciò avviene in occasione della ricomposizione trimestrale degli indici di Euronext.
Secondo il gruppo, questo inserimento è un riconoscimento della solidità e della pertinenza della sua strategia di crescita, che si basa sulla diversità e sulla complementarietà delle sue attività, nonché su un forte radicamento europeo.
Si tratta anche del risultato dell’impegno dei suoi 85.000 dipendenti, per la maggior parte azionisti di Eiffage, che ogni giorno operano al servizio della performance sostenibile del gruppo.

Articolo precedente
Tomb Raider: Eredità di Atlantide
Articolo successivo
Monopattino Elettrico Adulto 25km/h
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.