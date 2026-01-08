7.5 C
EHF EURO 2026: il conto alla rovescia è iniziato!

Da stranotizie
⏰ -1 settimana agli EHF EURO 2026!
L’attesa è finita: tra pochi giorni le migliori nazionali d’Europa si sfideranno per il titolo di Campione d’Europa di pallamano 🤾♂️🔥

📅 Dal 15 gennaio al 1° febbraio 2026,
🇸🇪🇩🇰🇳🇴 Svezia, Danimarca e Norvegia ospiteranno il torneo nelle città di Malmo, Kristianstad, Herning e Oslo.

⚡ Preparati a vivere lo spettacolo, l’energia e la passione della pallamano europea!

🎫 Tutte le info e i biglietti qui:

