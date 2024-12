Egyptair: 12 destinazioni per 12 segni zodiacali

Per combattere il winter blues, EGYPTAIR propone una serie di mete internazionali in base ai segni zodiacali e alle previsioni dell’Oroscopo 2025. Se tra i buoni propositi per il nuovo anno c’è la voglia di cambiare e viaggiare, è il momento giusto per pianificare una vacanza. La compagnia aerea offre 12 destinazioni, una per ogni segno zodiacale, per soddisfare i diversi profili dei viaggiatori.

Tutti i voli EGYPTAIR da Milano Malpensa e Roma Fiumicino prevedono uno scalo a Il Cairo, permettendo ai passeggeri di approfittare di un visto di transito gratuito per scoprire le meraviglie dell’Egitto. Per l’Ariete, gli astri suggeriscono di visitare Il Cairo, con una immersione nella storia presso il nuovo Grande Museo Egizio. Speciali tariffe sono disponibili fino a fine marzo.

Il Toro è invitato a esplorare Pechino, ammirando la Grande Muraglia e la cucina cinese. I Gemelli troveranno avventure in Sudafrica, con attività all’aperto tra spiagge e paesaggi. Il Cancro potrà scoprire Delhi, tra yoga e meditazione, mentre il Leone sarà attratto da un safari in Tanzania. Per i viaggi di lavoro, EGYPTAIR offre la possibilità di portare animali domestici.

La Vergine, precisa e organizzata, avrà l’opportunità di visitare il Giappone con i suoi templi e giardini. La Bilancia troverà bellezza e tranquillità in Canada, mentre lo Scorpione volerà a New York, gustando la vita notturna e le attrazioni turistiche. Il Sagittario esplorerà le spiagge dell’Indonesia, mentre il Capricorno si dedicherà a Dubai.

L’Acquario scoprirà Shanghai, con le sue contraddizioni architettoniche, e i Pesci si regaleranno un’esperienza a Mumbai, esplorando il mondo di Bollywood e della cucina indiana. Oltre a voli regolari, EGYPTAIR offre numerosi servizi a bordo, tra cui pasti halal, per soddisfare le diverse esigenze dei passeggeri. I voli sono acquistabili su EGYPTAIR.COM e presso i canali di vendita in Italia. La compagnia aerea gode di una lunga tradizione in Italia, avendo trasportato nel 2023 oltre 265.000 passeggeri tra l’Italia e l’Egitto, offrendo collegamenti regolari con Il Cairo.