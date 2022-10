Egonu in lacrime: "Mi hanno chiesto perché sono italiana" – Video

“Mi hanno chiesto addirittura perché sono italiana”. Paola Egonu in lacrime. La stella della Nazionale femminile di pallavolo, bronzo ai Mondiali in Olanda, si sfoga a bordocampo. Un video diffuso sui social mostra l’azzurra in lacrime. “Non puoi capire, è stancante”, dice Egonu rivolgendosi ad un’altra persona. “Mi hanno chiesto addirittura perché sono italiana. Questa è la mia ultima partita con la Nazionale”, dice la 23enne, che milita in Turchia con la maglia del VafiBank.