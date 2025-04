Egna, il borgo-mercato dell’Alto Adige, torna ad ospitare uno degli eventi enogastronomici più attesi dell’anno.

Borgo DiVino in Tour torna per il secondo anno a Egna – Neumarkt nei giorni 26 e 27 aprile, inaugurando un tour di 22 tappe in Italia, San Marino e Francia. Questo evento, promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, è un’importante rassegna enologica che si svolge in un contesto storico d’Alto Adige, noto per la sua bellezza e i suoi vigneti. Egna – Neumarkt, un borgo caratterizzato da portici eleganti e una storia antica come dogana e porto fluviale, è famoso per la sua cultura popolare e l’arte contemporanea.

Durante l’evento saranno presenti oltre 100 etichette di vini provenienti da diverse regioni italiane. I visitatori potranno acquistare un voucher che permette di degustare vari vini e di esplorare il mondo del vino attraverso pannelli informativi. Saranno anche disponibili abbinamenti gastronomici con piatti tipici locali, come salumi e pasta tradizionale.

L’evento, aperto a tutti, si svolgerà lungo la centralissima Via Portici, con orari dedicati il sabato dalle 11.00 alle 23.00 e la domenica dalle 11.00 alle 21.00. Egna – Neumarkt è facilmente raggiungibile da Bolzano tramite autostrada A22 o treno, rendendo accessibile a tutti la partecipazione a questa celebrazione della cultura enologica e gastronomica.

Per ulteriori informazioni e per acquistare il voucher, è possibile visitare il sito borgodivino.it/egna. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per appassionati e neofiti di scoprire il fascino del vino e delle tradizioni culinarie locali in un contesto di grande bellezza.