“Sono indignato per il comportamento dell’Italia nei confronti dell’Egitto, un paese che geme sotto la spietata dittatura di Al-Sisi . Quell’orribile morte di Giulio Regeni per mano di torturatori egiziani e l’imprigionamento, da quasi un anno, senza ragione se non quella di difendere i diritti umani, di Patrick Zaki, studente dell’Università di Bologna, sono due vicende note al pubblico italiano, che rivelano il vero volto del governo egiziano”. Padre Alex Zanotelli con l’Adnkronos dà voce alla sua indignazione. Chiede di ‘fermare i mercanti di morte’ e si unisce a quanto chiedono il ritiro del nostro ambasciatore al Cairo.

