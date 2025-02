Egitto in 6 giorni: un viaggio ricco di emozioni e meraviglie storiche e naturali

L’Egitto è un Paese ricco di meraviglie e storia, famoso per le sue antiche piramidi e la bellezza del Mar Rosso. Tra il 30 dicembre 2024 e il 5 gennaio 2025, ho guidato un gruppo di 15 viaggiatori in un’avventura che ha avuto inizio al Cairo e si è conclusa a Sharm el-Sheikh. Durante il viaggio, ogni dettaglio è stato apprezzato, dalla maestosità dei monumenti all’accoglienza della gente.

L’itinerario includeva importanti visitazioni, come il sito archeologico di Saqqara, dove si trova la piramide di Zoser, e il complesso di Giza, con le tre famose piramidi e la Grande Sfinge. Il secondo giorno, abbiamo visitato il Museo Egizio, casa di reperti iconici come quelli di Tutankhamon. Un giro sul Nilo ci ha permesso di assaporare la bellezza della città dal suo fiume.

La trasferta verso Sharm el-Sheikh ci ha portato a scoprire splendide spiagge e riserve naturali, come Ras Mohammed, dove abbiamo potuto immergerci tra i meravigliosi coralli. La nostra ultima giornata è stata dedicata a un’avventura in quad nel deserto del Sinai, culminata con una cena sotto le stelle, accompagnata da danze e spettacoli.

È importante notare alcuni aspetti pratici per i futuri viaggiatori: è necessario un passaporto valido e un visto d’ingresso, che si può ottenere in aeroporto. L’abbigliamento dovrà rispettare le usanze locali, soprattutto nei luoghi religiosi. Infine, è consigliato affidarsi a guide esperte per approfondire la cultura e la storia egizia. L’esperienza in Egitto si è rivelata unica e indimenticabile!