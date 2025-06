Egitto: Delegazione Italiana bloccata per Marcia verso Gaza

Silvia Severini, 53 anni, anconetana, si trova al Cairo con una delegazione italiana di circa 40 persone per partecipare alla “Marcia globale verso Gaza”, prevista per il 15 giugno. In una dichiarazione all’ANSA, ha descritto l’attenzione delle autorità egiziane nei loro confronti, con poliziotti schierati fuori dagli alberghi e controlli sui passaporti. Un giovane italiano è stato persino circondato dagli agenti durante un’uscita.

I partecipanti sono stati avvertiti di evitare post sui social legati a Gaza per evitare problemi con le forze dell’ordine, che potrebbero confiscare i telefoni e controllarne il contenuto. L’obiettivo della marcia, che ha ottenuto adesioni da oltre 30 paesi, è negoziare l’apertura del terminal di Rafah con le autorità egiziane, collaborando con ONG e diplomatici per facilitare l’arrivo di aiuti umanitari.

Tuttavia, Severini ha espresso preoccupazione per la situazione attuale, evidenziando che l’Egitto ha bloccato l’iniziativa sin dall’arrivo della delegazione, impedendo così la marcia. Nonostante alcune aperture iniziali, le autorità locali ora esercitano un controllo rigoroso sulla delegazione. I partecipanti, pur rimanendo attenti alla loro sicurezza, hanno ricevuto supporto da cittadini egiziani, alcuni dei quali si sono commossi ascoltando il significato pacifico della marcia.

