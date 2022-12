Egger e le frecciatine dopo il secondo posto a Ballando: “Come Selvaggia”

Venerdì sera a Ballando con le Stelle Alessandro Egger e Luisella Costamagna si sono sfidati per la vittoria. Alla fine ad avere la meglio è stata la giornalista (con 51.200 punti contro 38.800). Sul web è scoppiata una polemica perché il pubblico aveva premiato Alessandro, mentre Luisella ha trionfato grazie ai voti di tutti i giurati, tranne quelli di Selvaggia Lucarelli.

Tornato sui social Alessandro Egger ha commentato il suo secondo posto con sportività, anche se ha chiuso il suo post Instagram con un chiaro: “Nel nostro cuore abbiamo vinto noi“.

Egger e le shade su Twitter.

Su Twitter il modello ha pubblicato due tweet che sembrano delle frecciatine velate: “Qualcuno mi ha scritto: Secondo me hai fatto più fatica a sentire il verdetto finale che scalare l’Everest. Rettifico c’era questa immagine che ho trovato. Egger che affronta la finale come la scalata sull’Everest insieme a Selvaggia Lucarelli“.

E per Selvaggia questa edizione di Ballando con le Stelle è stata davvero come una scalata. In molti infatti sono convinti che la Lucarelli il prossimo anno non tornerà nel programma di Milly Carlucci.

Qualcuno mi ha scritto: Secondo me hai fatto più fatica a sentire il verdetto finale che scalare l’Everest #BallandoConLeStelle — AlessandroEgger (@Egger4real) December 24, 2022

Rettifico c’era questa immagine che ho trovato. Egger che affronta la finale come la scalata sull’Everest insieme a @stanzaselvaggia #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/IyF6brzxkr — AlessandroEgger (@Egger4real) December 24, 2022

Non soltanto Alessandro Egger, anche Selvaggia Lucarelli dopo la finale di Ballando con le Stelle è tornata a commentare sui social. La giornalista ha pubblicato degli articoli di Davide Maggio e Blog Tv Italiana in cui è spiegato dettagliatamente il sistema di voto per la finalissima dello show.