eFootball Championship Pro, tornano Milan e Inter

Konami ha annunciato l’edizione 2023 dell’eFootball Championship Pro, con una nuova rosa di club e il ritorno di Milan e Inter. L’edizione 2023 dell’eFootball Championship Pro vede confermati FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern Munich, Arsenal FC, AS Roma e i campioni del 2022 AS Monaco. Per la prima volta in tre anni, il 2023 vedrà il ritorno delle competizioni offline nell’eFootball Championship Pro. Tutti i match si terranno in presenza a Barcellona, in Spagna. A differenza dell’edizione 2022, il campionato durerà quattro mesi e sarà caratterizzato da una formula più dinamica e progressiva, fino a giungere alla fase finale a eliminazione diretta e all’incoronazione dei vincitori. Il calendario completo delle partite è stato pubblicato sul sito ufficiale del gioco. Durante il campionato ci saranno due diversi omaggi per i fan che parteciperanno all’eFootball Championship Pro. In primo luogo, chi guarderà la prima giornata di gara in streaming su YouTube, collegandosi tramite il banner CP in-game, avrà la possibilità di vincere 2.000 punti eFootball. Inoltre, grazie al Victory Giveaway, i fan potranno vincere merchandising ufficiale delle squadre coinvolte in base alle prestazioni dei club all’interno del torneo.