eFootball, al via il contest Konamici per vincere un posto alla Coppa Italia del gioco

Konami Digital Entertainment ha annunciato un torneo di eFootball dedicato ai fan italiani che costituirà un elemento cruciale dell’innovativa competizione Esports “Coppa eFootball Italia”. Il Konamici è una campagna in-game geolocalizzata per l’Italia il cui scopo ultimo sarà quello di selezionare sette fan che rappresenteranno ognuno dei sette club coinvolti nella competizione: AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio, SSC Napoli. Konamici è il terzo e ultimo percorso della “Coppa eFootball Italia” per la creazione delle sette squadre che si contenderanno il titolo di campione. L’evento sarà aperto a tutti i fan italiani che avranno scaricato eFootball e sarà diviso in due fasi, della durata di due settimane l’una.

Per partecipare, i giocatori dovranno innanzitutto selezionare il club che desiderano rappresentare. I sette club saranno divisi in due gruppi. Nelle prime due settimane (Gruppo A) i fan potranno scegliere tra AC Milan, AS Roma, FC Internazionale Milano e SS Lazio. Successivamente si passerà al secondo gruppo (Gruppo B) con AC Monza, Atalanta BC e SSC Napoli. Le partite del secondo gruppo inizieranno una settimana dopo la fine delle partite del primo gruppo.

Selezionato il proprio club, i fan potranno giocare una partita al giorno sfidando altri giocatori affiliati allo stesso club. I punti individuali saranno accumulati e conteggiati e, alla fine delle due settimane, i migliori 16 giocatori si qualificheranno per la fase a eliminazione diretta del club selezionato, denominata Go4. Da qui in poi, il torneo sarà a eliminazione diretta fino a quando saranno decretati i sette vincitori, uno per club. I sette vincitori si uniranno ai pro-gamer e ai calciatori delle giovanili, formando così le sette squadre da tre elementi che si sfideranno per ottenere l’ambito titolo di campione della “Coppa eFootball Italia”. Il Konamici prevede diverse tappe, alla fine delle quali saranno incoronati i sette campioni italiani che rappresenteranno le proprie squadre del cuore, e la prima tappa sarà il 2 febbraio. La finale si svolgerà durante il Napoli Comicon.