eFootball 2024, tutte le novità con l'aggiornamento

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato un aggiornamento per il suo popolare videogioco eFootball 2024, portandolo alla versione 3.2.0. L’aggiornamento introduce una serie di miglioramenti e nuove caratteristiche, volti a potenziare l’esperienza di gioco. Tra le novità spicca la modalità “My League”, che permette ai giocatori di competere in campionati globali, affrontando stagioni contro squadre gestite dall’intelligenza artificiale. Questa modalità permette di creare e gestire un Dream Team, aggiungendo calciatori in prestito da varie squadre. Un elemento distintivo sono le condizioni meteorologiche variabili che riflettono il clima reale delle città in cui si disputano le partite. Un’altra importante aggiunta è il miglioramento della modalità Co-op. Ora gli utenti possono giocare da soli, unendosi ad altri giocatori nelle “match room” per formare squadre da tre giocatori. La modalità promuove l’interazione in-game attraverso emoji, permettendo ai giocatori di reagire agli eventi della partita in tempo reale.

Gli utenti avranno inoltre l’opportunità di partecipare a mini-game giornalieri al momento del login. Questi giochi offrono la possibilità di vincere premi che contribuiscono al miglioramento dei Dream Team o all’aggiunta di nuovi calciatori. Completare un certo numero di questi mini-giochi in un mese può portare a ricompense ancora più preziose. L’aggiornamento introduce anche una nuova abilità, la “Blitz Curler”, che permette di effettuare tiri precisi e controllati, specialmente quando si utilizza il piede dominante del calciatore e la potenza supera il 50%.

Infine, la struttura del torneo eFootball Championship è stata rinnovata. Oltre al tradizionale eFootball Championship Open, ci sarà un nuovo formato, “eFootball Championship Club Event”. Questo evento vedrà i giocatori competere per rappresentare il proprio club preferito, con qualificazioni online seguite da finali regionali e mondiali. Il primo di questi eventi sarà dedicato al FC Barcelona, iniziando l’11 dicembre, con premi in-game e merchandising del club disponibili per i partecipanti.