eFootball 2023, inizia la Stagione 3 con le celebrazioni per il Carnevale

Konami Digital Entertainment ha annunciato l’arrivo in eFoootball nella modalità offline Trial Match di 97 squadre provenienti dai principali campionati europei, tra cui Inghilterra, Spagna, Italia e Francia. La Stagione 3 di eFootball 2023, “Back to the Clubs”, continua con una serie di campagne ed eventi in-game per celebrare il Carnevale e l’inizio della stagione della J-League. Il gioco offre bonus log in che permetteranno l’acquisizione tramite un Accordo al Buio Leggendario di una leggenda del calcio brasiliano per il proprio “Dream Team”, mentre per commemorare il trentesimo anniversario del campionato giapponese, la J-League, saranno disponibili calciatori giapponesi leggendari e contemporanei. Pep Guardiola, allenatore spagnolo, debutta in eFootball 2023 grazie al Manager Pack, con lui anche Johan Cruyff e Fabio Cannavaro. Gli allenatori possono aumentare l’esperienza acquisita per la progressione dei calciatori del “Dream Team” in un determinato ruolo fino al 400%. Ci saranno 2 carte giocatore per ognuno dei club che partecipano a l’eFootball Championship Pro: FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern München, Arsenal FC, AS Monaco, AC Milan, FC Internazionale Milano e AS Roma. Negli ultimi mesi, eFootball è stato aggiornato per riflettere i feedback della community online, con modifiche alla grafica e al gameplay. In questo update, inoltre, sono state apportate migliorie al dribbling e ai movimenti in campo. Gli utenti possono ora regolare il tocco di palla subito dopo la conquista migliorando la reattività in-game.