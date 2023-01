eFootball 2023, al via la terza stagione con tornei aperti a tutti

Konami Digital Entertainment ha annunciato l’arrivo della nuova stagione “Back to the Club” in eFootball, la simulazione di calcio free to play per console e mobile. In eFootball 2023, gli utenti potranno affrontare nuove sfide in campionati internazionali attraverso eventi “Dream Team”. I calciatori attivi nella prima metà della stagione e i calciatori più rappresentativi del proprio club si alterneranno durante questo periodo nella modalità suddetta. Inoltre, si terrà un nuovo evento Challenge Tour dedicato alle squadre del vecchio continente. Durante l’evento i giocatori potranno ottenere ricompense soddisfacendo determinati requisiti. Il 2023 vedrà inoltre una nuova stagione dell’eFootball Championship Open 2023, torneo ufficiale eSports aperto a tutti i giocatori. Il torneo partirà il 30 gennaio, in concomitanza con l’inizio dei gironi di ritorno dei principali campionati calcistici. Nell’eFootball Championship Open 2023 tutti i giocatori con un “Dream Team” possono partecipare, e le finali mondiali si disputeranno offline per la prima volta in tre anni, oltre ad essere trasmesse in streaming in tutto il mondo. Si giocheranno non solo su console ma anche sui dispositivi mobile. Tornerà anche l’eFootball Championship Pro 2023, a cui parteciperanno pro-player affiliati ai principali club europei.