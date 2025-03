Effusioni volgari tra Shaila e Lorenzo: “Cose serie, non mostrabili”

Negli ultimi giorni, i media italiani hanno messo in evidenza un video riguardante Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ex partecipanti del Grande Fratello. Nonostante abbiano dichiarato di non essere tornati insieme, sono stati ripresi mentre si tenevano per mano durante una gita ai campi da golf e si sono lasciati andare a effusioni in occasione di una serata di Carnevale. Queste scene di intimità hanno catturato l’attenzione del pubblico, diventando virali sui social media.

Tra le critiche al loro comportamento, spicca quella di Caterina Collovati, che durante un intervento a Pomeriggio 5 ha espresso la sua disapprovazione per le effusioni “volgari” dei due gieffini. Ha sottolineato che il loro comportamento nel salone del Grande Fratello era inaccettabile, tanto che la produzione ha scelto di non mandare in onda alcune immagini. Ha descritto le azioni di Shaila e Lorenzo come “molto gravi” e ha invocato una riflessione su come si comportano in tv.

Il video, che mostra Shaila mentre massaggia Lorenzo sotto la camicia, ha alimentato diverse interpretazioni tra i fan, alcuni trovando la situazione divertente, altri piuttosto inopportuna. Alfonso Signorini ha anche accennato a ulteriori immagini di cui ha scelto di non parlare. Nel contesto di queste dinamiche, si è insinuato il dubbio sulla sincerità della loro relazione, alimentando le speculazioni sul loro stato attuale.