Effetto rumors su Banca Generali che vola in Borsa +19%

– Protagonista oggi a Piazza Affari, soprattutto nelle ultime ore, il titolo Banca Generali che sul finale è schizzato a +19,12%. A fare da assist alle azioni hanno contribuito rumors di stampa su una possibile vendita da parte di Generali +1,26% a Mediobanca +5,89%.

Nel frattempo un portavoce del Leone ha fatto sapere che ad oggi nessuna decisione è stata presa su operazioni di M&A. Assicurazioni Generali, “com’è già noto al mercato, valuta in maniera continuativa potenziali opportunità di M&A nel perseguimento del proprio piano strategico. Tuttavia, ad oggi non è stata presa alcuna decisione di procedere con alcun tipo di operazione“. Così un portavoce della compagnia ha commentato, su richiesta di Consob, le recenti speculazioni sui media che riportano il coinvolgimento del Leone in potenziali operazioni.