EFFETTO NOTTE 2025: Cinema e Mistero a Roma per Dario Argento

Dal 19 al 27 luglio 2025, Roma ospiterà la rassegna cinematografica “Effetto Notte”, un evento gratuito che celebra il cinema italiano presso l’Area Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme. L’iniziativa, coordinata dal Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale e dal MiC, offrirà un omaggio speciale al grande maestro dell’horror, Dario Argento, in occasione del suo 55° anniversario di carriera.

La rassegna inizierà con una serata di preapertura il 19 luglio, includendo la proiezione del documentario “Onde ribelli: 50 anni di libertà in FM” seguito dal film “La tregua” di Francesco Rosi, che affronta la memoria della Shoah. A partire dal 20 luglio, il programma presenterà otto serate dedicate al genere horror e mistero, con film emblematici di Argento e altri titoli di culto.

Tra i film in programmazione si annoverano classici come “C’era una volta il West” di Sergio Leone, “Sei donne per l’assassino” di Mario Bava, e vari capolavori di Argento, tra cui “Occhiali neri” e “Phenomena”. Ogni proiezione sarà introdotta da esperti del settore.

Parallelamente alle proiezioni, si terranno visite guidate nell’area archeologica, curati dalla Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, per esplorare monumenti storici come l’Acquedotto Claudio e le domus affrescate.

Le proiezioni sono gratuite e l’ingresso è consentito fino a esaurimento posti. L’evento promette di essere un’importante celebrazione del cinema italiano e della sua storia.