Il Covid non fa sconti a nessuno. Tanto meno all’industria miliardaria del calcio colpita duro dagli effetti del virus. A confermarlo è un report di EY che ha provato a stimare l’entità dei danni subiti dal mondo del pallone, analizzando il cuore pulsante del suo business: il calciomercato. EY parte da una premessa, cioè da un dato storico relativo ai primi 5 campionati europei, da cui si evince che già prima della pandemia la situazione non fosse così positiva, con buona parte dei club a secco di risorse e non in grado di autofinanziare i propri acquisti attraverso le cessioni (dal 2015/16 al 2019/2020 5 miliardi di euro di acquisti contro 3,8 miliardi di euro di cessioni, con un saldo negativo di -1,2 miliardi di euro).

La situazione, secondo EY, non può che peggiorare: in particolare, per il campionato di Serie A che subirà una riduzione di cassa nella stagione 20/21 (circa 400 milioni di euro, 70% in meno dello scorso anno) principalmente imputabile alla contrazione dei ricavi da ticketing e da sponsor (tenuto a galla da saving degli stipendi). Le conseguenze: in Serie A, così come a livello europeo, le cessioni non sono sufficienti per finanziare gli acquisti, sono quindi necessarie fonti di finanziamento accessorie per alimentare il mercato (surplus della gestione operativa derivante da ricavi operativi superiori ai costi operativi, condizione molto difficile in Serie A; ricorso a debiti verso banche e istituti creditizi; versamenti da parte dei soci) Il problema è che le fonti accessorie disponibili per il calciomercato 20/21, a seguito degli impatti Covid-19, sono stimate poco al di sotto dei 100 milioni di euro, generando un budget per nuove operazioni di circa 380 milioni di euro. Le operazioni “necessarie” da un punto di vista tecnico, pari a 70, saranno invece le uniche nuove operazioni onerose previste nel mercato 20/21.

In sostanza, i club saranno quindi costretti a concentrarsi prioritariamente sugli acquisti necessari, offrendo eventualmente anche prezzi inferiori in base alle disponibilità finanziarie. Il valore medio sarà infatti inferiore del 23% rispetto al prezzo medio delle operazioni della stagione 19/20. La crisi comporterà quindi una riduzione degli investimenti e del numero di trasferimenti dei giocatori. EY stima che il valore delle operazioni, includendo gli scambi onerosi, sarà di circa 830 milioni contro circa 1.400 milioni di euro dell’anno scorso. Diminuiranno anche il numero di trasferimenti (ovvero 291 quest’anno contro 355 dell’anno scorso). I migliori gestori, capaci di estrarre il maggior valore dalla transazione, saranno quelli che potranno continuare a competere al più alto livello.

“Anche il calciomercato della stagione 2020/21 sarà impattato dal Covid-19 in termini di investimenti e di numero di operazioni – spiega Stefania Radoccia, EY Med Markets and Accounts Leader -. Dalle nostre analisi sulle attività di player trading dei club di Serie A emerge che, in condizioni normali, i club non sono in grado di autofinanziare i propri acquisti attraverso le cessioni, e per tale motivo hanno fatto costantemente ricorso a fonti di finanziamento accessorie: quali surplus gestione operativa, ricorso a debiti, versamenti soci- per finanziare il calciomercato”. Radoccia aggiunge: “L’attuale crisi economica, oltre ad avere impatti sull’operatività del business delle squadre, limiterà ulteriormente queste fonti di finanziamento -passeranno da circa 350 milioni di euro delle ultime due stagioni a circa 100 milioni di euro – comportando inevitabilmente una diminuzione degli investimenti rispetto all’anno precedente, che si stima sarà di circa il 40% (850 milioni contro 1400 milioni). Ciò sarà il frutto di un effetto combinato di una riduzione dei prezzi (-25% per le operazioni onerose, senza ipotesi di scambi) e del numero di trasferimenti (-20% complessivamente)”