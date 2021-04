La Baia del Silenzio di Sestri Levante una delle spiaggie più belle di Italia e patrimonio dell’ Unesco, non sarà più super affollata con migliaia di persone ammassate sulla battigia.Lo ha deciso la amministrazione comunale che, sulla positiva esperienza della scorsa estate in piena pandemia, ha conferito alla Mediterraneo Servizi la gestione contingentata, anche se gratuita, dell’ arenile.

Le postazioni distanziate in baia potranno ospitare al massimo 400 persone rispetto alle circa 2000 in media di una giornata estiva del 2019.

Gli ingressi saranno tre : via Portobello,via Andersen e piazza Stalli controllati da personale specializzato che aggiornerà costantemente l’ applicazione di controllo della disponibilità dei posti distanziati in base alle normative covid. Novità per la stagione 2021 che partirà il 1 giugno sono i servizi a pagamento quali escursioni ambientaliste e subacquea poi intrattenimento e doposcuola per i bambini, noleggio bikes, servizio spogliatoio con appositi armadietti e servizi igienici.

“Una prima risposta – spiega Marcello Massucco – amministratore di Mediaterraneo Servizi – alle sempre più crescente richieste di turismo sostenibile e di qualità. Ordinare la balneazione nella Baia del Silenzio è una prima risposta concreta di fruizione sostenibile”.