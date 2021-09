Ve le ricordate la gita scolastica, le feste, gli incontri in discoteca, le semplici passeggiate di gruppo, quelle che si facevano in comitiva? Stop. Nulla di nulla. Di tutto questo passato, tra l’altro neanche tanto, e di punto in bianco, c’è solo qualche nostalgica traccia nella memoria dei nostri ragazzi. Colpa del Covid che ha bloccato il vivere quotidiano, affidandolo solo al virtuale schermo.

Si sono visti così i coetanei, attraverso un pc o un tablet: il loro “tempo delle mele”, via, finito, cancellato dalla pandemia. Oltre un anno di restrizioni necessarie a contenere la circolazione del virus ha impoverito le esperienze relazionali, e anche sessuali, dei ragazzi in un’età critica, quella della “prima volta”. I giovani che si affacciano all’intimità dei sensi sono più disinformati e più soli: internet è diventato quasi l’unica fonte di informazione e anche di sexual practice, con il raddoppio del ricorso a sexting, cybersex e porno online. Addirittura gli amici, che fino a due anni fa erano una fonte primaria di conoscenza in materia di sesso, sono distanti e, per lo più, solo virtuali. Il rischio di disinformazione, isolamento e mancanza di punti di riferimento è quello di rifugiarsi in comportamenti sessuali e stili di vita potenzialmente dannosi per lo viluppo. E non è un discorso da bar.

Parlano di allarme, e non sbagliano, gli esperti della Società Italiana di Andrologia (Sia) che, in occasione del congresso nazionale, a Riva del Garda dall’11 al 13 settembre, si confronteranno tra loro, a partire dall’analisi di uno studio dedicato agli adolescenti e alla sessualità. La soluzione? Sembrerebbe scontata, ma è pur sempre la più valida: educazione sessuale a scuola e ricorso agli andrologi. “Mai come oggi la riapertura delle scuole in presenza è cruciale per far emergere i giovani dalla vita in remoto in cui sono annegati a causa del Covid – avverte Alessandro Palmieri, presidente Sia e professore di Urologia alla Federico II di Napoli – ed è fondamentale che i ragazzi imparino a rivolgersi allo specialista della sessualità maschile per ottenere info corrette, intercettare disturbi, fugare incertezze e contare su una sessualità serena anche negli anni a venire”.

Lo studio di cui sopra ha coinvolto 80 sedicenni di entrambi i sessi, giusto l’età media della “prima volta”, con risposte fornite nel 2019 e nel 2020. A quali domande? Ovviamente tutte imperniate sull’universo eros e sulle sue pratiche: la consapevolezza sul sesso, la contraccezione, le malattie sessualmente trasmesse e, anche, l’interpretazione dei canali utilizzati abitualmente per aggiornarsi correttamente su sessualità e relazioni. “Se da un lato la pandemia ha danneggiato i 16-17enni, privati di un anno fondamentale, anno in cui in genere si fanno le prime esperienze – precisa Palmieri – dall’altro sembra averli responsabilizzati e resi più attenti alle malattie sessualmente trasmissibili, all’uso del preservativo e alla scelta di partner stabili”.

“I dati mostrano che solo un terzo dei giovani (35 per cento) dichiara di saperne abbastanza – racconta Francesco Chiancone del dipartimento di Urologia del Cardarelli di Napoli e coordinatore dello studio – mentre solo il 10 ha riferito di avere un partner stabile. E poi, il 27.5 per cento ha confidato di avere avuto un rapporto sessuale completo. Internet è la prima fonte informativa per un ragazzo su due, seguito dagli amici (28,75%). Appena il 5% degli adolescenti arruolati nello studio ha ammesso di avere ottenuto informazioni sul sesso da medici, il 55 % dei partecipanti non ha mai parlato a qualcuno di sessualità”. Il resto (dannoso), come si è detto, lo hanno fatto internet, scuola a singhiozzo sostituita dalla Dad, siti porno, cybersex e sexting. “Tutto ciò aumenta la confusione e la disinformazione, portando a comportamenti e stili di vita scorretti che possono minare il futuro benessere sessuale dei ragazzi oltre che quello psicologico: è raddoppiata nell’ultimo anno anche la quota dei ragazzi che ammettono di sentirsi soli e insoddisfatti”, sottolinea Chiancone.

“Il problema è soprattutto maschile – insiste Palmieri – perché i ragazzi difficilmente, praticamente mai, si rivolgono allo specialista. E tra l’altro si confidano meno con coetanei e familiari rispetto alle ragazze, ritrovandosi ancora più soli”. “Vanno introdotti quanto prima – è l’appello accorato degli esperti – programmi scolastici di educazione sessuale, concentrandosi su protocolli di intervento precoce che in grado di ridurre problemi futuri, sessuali e riproduttivi, come infezioni veneree e gravidanze indesiderate. Ed è necessario stimolare i giovani a non vergognarsi a rivolgersi all’andrologo: le loro coetanee hanno i primi colloqui con il ginecologo spesso proprio in adolescenza”.