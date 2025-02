Effetti dell’Ingresso Politico di Elon Musk su Tesla: Vendite in Calo in Europa e Crisi in Germania

Le vendite di Tesla in Europa stanno subendo un forte calo, con un crollo del 59% in Germania e del 63% in Francia rispetto a gennaio 2024. Il Regno Unito ha visto una diminuzione del 12%. Questo drastico declino è attribuito sia alla crisi del mercato automobilistico europeo che alle posizioni politiche di Elon Musk, il fondatore della compagnia, che ha partecipato a eventi politici di estrema destra, influenzando negativamente l’immagine di Tesla. Il 2024 è stato un anno difficile per l’azienda, che ha venduto meno auto rispetto all’anno precedente per la prima volta nella sua storia. La concorrenza, in particolare quella della cinese Byd, e la mancanza di nuovi modelli da sei anni, compreso il deludente Cybertruck, hanno contribuito a queste difficoltà.

Nonostante il calo delle vendite, le azioni di Tesla continuano a crescere, suggerendo una fiducia degli investitori nelle strategie di Musk. Quest’ultimo ha recentemente lanciato il movimento politico “Make Europe Great Again”, ispirato alla campagna di Donald Trump. Musk mira a unificare i partiti di estrema destra europei, sostenendo il partito tedesco Afd e criticando il primo ministro laburista britannico Keir Starmer. Inoltre, ha instaurato relazioni con leader come Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio italiano. La sua esposizione politica e le scelte controverse sembrano, quindi, avere un impatto opposto sulle vendite e sull’immagine della Tesla in Europa rispetto alla reazione degli investitori.